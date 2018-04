Von der Kolonialausstellung zur Resistenza. Interview mit WuMing

Am 28. April wird die Ausstellung "Banditi e ribelli" über die italienische Resistenza in der Hildastr. 5 in Freiburg eröffnet. Aus diesem Anlass strahlen wir eine Reihe von Sendungen zum Thema aus.

Am 3. Februar 2018 schoss ein italienischer Faschist und erfolgloser Lega-Nord-Kandidat in der Stadt Macerata wahllos aus dem Auto und verletzte sechs Afrikaner*innen. Unmittelbarer Anlass für die Tat war wohl die Diskussion um den Tod einer jungen Italienerin. Es ist noch unklar, ob sie an einer Überdosis Heroin starb oder ermordet wurde, Hauptverdächtiger ist ein junger Nigierianer. Kurz nach dem Anschlag wurde der Schütze festgenommen, als er in eine italienische Flagge gehüllt vor einem Gefallenendenkmal stand und den römischen Gruß zeigte. Er gestand die Schüsse.

Statt sich zu distanzieren, schwimmen die rechten Parteien im Wahlkampf auf der Welle dieser gewalttätigen Stimmung mit. Antifaschist*innen versuchen konstant, mit großen Demonstrationen in Macerata und anderen Städten Widerstand zu leisten, werden jedoch auch von der Polizei massiv angegriffen, wie zuletzt z.B. am 16. Februar in Bologna bei der Demonstration gegen den Auftritt des Forza-Nuova-Politikers und mutmaßlichen Terroristen und Mitverantwortlichen für den Bombenanschlag auf den Bahnhof 1980, Roberto Fiore. Er hatte sich ausdrücklich an die Seite des Attentäters gestellt.

Das Schriftstellerkollektiv Wu Ming macht aus diesem Anlass auf die Recherchen von Matteo Petracci aufmerksam, wonach ausgerechnet die Gegend um Macerata 1943-44 von einer außergewöhnlichen Partisaneneinheit vom Faschismus befreit worden war: Im "Bataillon Mario" kämpften Partisan*innen aus den italienischen Kolonien Somalia, Eritrea und Äthiopien mit... RDL hat mit Wu Ming 2 darüber gesprochen.