Falschmeldungen, Kriminalitätsstatistiken und der immer gleiche Brei: Wie rechte Medien Themen setzen

In der taz erscheint seit Beginn des Jahres eine monatliche Zusammenfassung der Debatten, die in rechten Medien geführt werden. Lalon Sander, Redakteur bei der Tageszeitung, gibt darin eine Übersicht über Themensetzung, Perspektiven und Inhalte in Online-Medien. Genauer angeschaut hat er sich dabei die Internet-Ausgaben von Compact, PI-News und der Jungen Freiheit. Warum er diese Eindrücke aus der sogenannten rechten Filterblase nicht nur sammelt, sondern auch veröffentlicht, darüber haben wir mit Sander vergangene Woche zum Erscheinen der zweiten Folge gesprochen.

Die monatliche Übersicht findet ihr auf taz.de unter dem Schlagwort „Der Monat in rechten Medien“. Vertiefte Analysen zu Debatten in der rechten Medienlandschaft gibt es außerdem unter der Rubrik „Right Trash“. Und keine Sorge: Alle Links mit Belegstellen sind extern gespeichert, ihr beschert der Jungen Freiheit und Co also keine zusätzlichen Klickzahlen.