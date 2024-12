Meet The Beat am Samstag, 28. Dezember 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. 1964 war definitiv das Jahr der Beatles - und es endet für die Fab Four in der letzten Dezemberwoche folgerichtig an der Spitze der britischen Album- und Singles-Charts. Ebenfalls aus Liverpool kommen erfolgreiche Soundtracks von Gerry & The Pacemakers und den Searchers - sowie eine der besten britischen Motown-Adaptionen der Dekade von Steve Aldo.