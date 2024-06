Meet The Beat am Samstag, 29. Juni 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Beatlemania Down Under: Im Juni 1964 startete die erste World Tour der Beatles, die vom europäischen Kontinent nach Hong Kong, Australia und New Zealand führte und für globale Begeisterungsstürme der Fans sorgte. Daheim erschienen derweil zukünftige Nummer-1-Hits der Rolling Stones und der Animals, während die leider kürzlich verstorbene Pop-Ikone Francoise Hardy ihren ersten britischen Chart-Erfolg feiern konnte. C'est FAB, indeed.