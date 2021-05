„Von Schädelrassen und Rassetypen - Freiburg und die deutsche Rassenkunde.“ So der Titel des Vortrags am Montag den 17. Mai (20 Uhr) vom Historiker Christoph Seidler. Er forscht zur Geschichte von Völkerkunde und Anthropologie . Der Vortrag findet online statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe War da was? Freiburger Geschichte ungeschönt des iz3w im Rahmen des Stadtjubiläums.

Wir haben vorab mit Christoph Seidler gesprochen. 12:12

Direkter Link zum Vortrag: https://zoom.us/j/92735366778