Unter dem Titel: "Wachstumsbranche Salafismus - Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung in Deutschland" werden beim zweiten "Talk im Teng" hochkarätige ExpertInnen mit dem Publikum diskutieren. Warum zieht es auch deutsche Jugendliche trotz seiner rückwärtsgewandten Ideologie und mörderischen Praxis zum IS? Was ist dagegen zu tun? Ist wo Salafismus draufsteht auch immer IS drin? Wie behalten wir einen klaren Kopf und verlieren trotzdem nicht den Verstand?

Radio Dreyeckland sprach mit den Moderator*innen des Talk im Teng, Eva Gutensohn (Radio Dreyeckland) und dem Filmemacher und Fernsehredakteur Moritz Schulz. Getalkt wird dann:

Mittwoch, 31. 5. 17

21 Uhr im

Great Räng Teng Teng