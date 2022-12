Wahl ohne Wahl oder lieber gleich Generalstreik?

Vor zwölf Jahren zündete sich der junge Tunesier Mohamed Bouazizi aus Verzweiflung selbst an. Sein Tod wurde zu einem Fanal für Massenbewegungen in fast allen arabischen Ländern, die als "Arabischer Frühling" in die Geschichte eingegangen sind. Am 17. Dezember wird nun in Tunesien ein neues Parlament gewählt. Das Land befindet sich jedoch seit einem Jahr auf dem Weg in eine Präsidialdiktatur. Trotzdem ist unser Korrespondent Bernard Schmid nicht ganz peesimistisch, denn es gibt noch eine starke Gewerkschaftsbewegung. Außerdem habe der mit dem "Arabischen Frühling" assoziiert Kampf um politische und soziale Rechte auch in anderen Ländern nicht aufgehört und könnte durch eine Revolution in Iran weitere Impulse bekommen.