Wahlkampfveranstaltung von Christian Lindner in Freiburg

Am Montag hielt Christian Lindner (FDP) eine Wahlkampfveranstaltung in Freiburg ab. Der Andrang war groß, die Lindner-Befürwort*innen schienen aber in der Minderheit gewesen zu sein. Hunderte Demonstrierende waren sowohl direkt vor der Bühne als auch am Stadttheater präsent und bekundeten lautstark ihren Unmut gegenüber der Politik der FDP. RDL war vor Ort und hat Stimmen gegen und für Lindner eingefangen. Ein Lieblings-O-Ton eines fanatisch anmutenden Lindner-Fans, der leider nicht mitgeschnitten werden konnte, lautete: "Herr Lindner, Herr Lindner, können Sie bitte auf meinem Porsche unterschreiben?" Mit Freude signierte Lindner das Spielzeug-Auto seines Anhängers.