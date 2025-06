Wann wird das Urangeschäft für die Kriegskasse des Putinregime endlich gestoppt?

Im vierten Jahr läuft nun der imperialistische Angriffskrieg des Putinregimes gegen die Ukraine. Nachwie vor ungestört sind die Urangeschäfte mit Putins Staatskonzern Rosatom mit dem französischen Staatskonzern Framatome in die Lingener Brennelemente und die Gonauer Urenco zwecks Urananreicherung. Geradee in dieser Woche werden in Dünkirchen und Rotterdam gleich zwei Schiffe die nicht nur für Putinskriegskasse arbeiten, sondern teilweise wohl auch für die hybride Kriegsführung, abgefertigt .

Wir sprachen mit Bettina Ackermann von ausgestrahlt.de