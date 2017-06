The War Show - ein Blick auf den syrischen Bürgerkrieg von Betroffenen

Der Film The War Show von Obaidah Zytoon und Andres Dalsgaard zeigt die Ereignisse der Syrischen Revolution und Krieg aus ganz ungewöhnlichen Perspektive der privaten Kamera. Freies Radio-Moderatorin Obaidah Zytoon sieht das Schicksal von Syrien durch die private Geschichte eines kleinen subkulturellen Kreises von Freunden. Angefangen mit friedlichen arabischen Frühjahrsprotesten 2011 erzählt „The War Show „ - die Kriegsschau , wie sich das Land in blutigen Bürgerkrieg verwandelte. Am Ende des Filmes fragt man sich, wieso eigentlich diese Perspektive, ein persönliche Blick eines Menschen, für uns so ungewöhnlich ist. Darüber berichtet Viktoria Balon und der Regisseur Andres Dalsgaard erzählt wieso der Film so konzipiert wurde und über seine Zusammenarbeit mit Obaidah Zytoon.