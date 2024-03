Warum ich auch im dritten Jahr in Folge mit diesen Losungen , falschen Begründungen und Kontextualisierungen nicht am Ostermarsch teilnehmen kann

Ja es gibt an dem Freiburger – ortsangepassten - Ostermarsch Aufruf Punkte, die ich teile, wesentliches aber nicht:

Der durch hinterlegte Unterschriften seit 2011 ratifizierte Atomwaffenverbotsvertrag ist gut und zwingend richtig! Er geht weit über das im Aufruf gesondert genannten, allein auf das begrenzte Ziel der Stationierungsverhinderung von Atomwaffen in Europa hinaus! Das Schweigen zur massiven Atomwaffenstationierung des Putinregimes in Belarus bleibt und ist Indikator der politisch-moralischen Blindheit der den Aufruf Verfassenden (Von Putins Ersteinsatzdrohungen für den Fall der Nicht-Akzeptanz seiner Raub Politik ganz zu schweigen)



Die Kritik an der von Pistorius und Co. verbalisierten „Kriegstüchtigkeit“ der BR Deutschland und seine Verknüpfung mit einer von der Regierungs-FDP garantierten Politik - des vom Aufruf nicht - explizit – so benannten Kannonen statt Butter teile ich – Nur: was folgt daraus?

Nicht einmal Tax The Rich ?!



Die eher implizite Kritik an einer Ideologie der Militarisierung der Gesellschaft – also diese Seite von Pistorius „Kriegsfähigkeit“ ist richtig. Das gleichzeitige Schweigen zu einer Verteidigungsfähigigkeit , mit dem harten Kern des Kampfes für und die Hilfe von und für Gesellschaften und alle Menschen auf Basis des Wertes der Menschenwürde und der Menschenrechte wie Bürgerrechte und ihrer Gültigkeit auf unserem Planeten ist in in seiner Nichtbeachtung beschämend !



Erschreckend ist die Gleichsetzung der IDF mit der imperialistischen Angriffskriegsführung des Putinregimes und dadurch der Exkulpation letzeren Regimes!

* Wenn der 5.te von der Hamas-Jihadistischen Gaza-Diktatur über die Bevölkerung ausgelösten Krieges, der die Geiselnahme der über 2,1 Millionen Bewohnerinnen in Gaza als Schutzschild der jihadistischen Kombattanten kalkuliert, deren Hunger, deren Durst und die Zerstörung ihrer Überlebensbedingungen, zur Garantie der eigenen jihadistischen Verbrechen und deren Straflosigkeit unterschlagen wird, und

* auch gar die als Pfaustpfand nach dem realisierten massenmörderischen weltweit gedachten Fanal vom 7.10.23 die Entführten als jederzeitige Tauschware zu gebrauchen schlicht ebenso ignoriert wird,

* wie letztlich auch alle Forderungen nach bedingungslosen humanitären Waffenstillstand bis hin zum UN Sicherheitsrat, dann ist dies nicht anderes als die klassische Täter-Opfer-Umkehr !

* Dies dann auch noch in einem Atemzug mit dem imperialistischen, mit völkischer Grundierung geführten Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Wiederherstellung eines „russischen Imperiums“ und Einflusszonen unter russisch-imperialer Dominanz – wie zuvor in Georgien, Moldawien usw. den Blut- und Zerstörungskriegen für willfärige Dikaturen in Grosny, Aleppo und Homs - durch schlichte Nicht- Kritik in eine Reihe – unterlassener Diplomatie zu stellen – dies schlägt dem Fass aber wirklich den Boden aus !

Diese Aufruf Verfasser diskreditieren sich so selbst. Meine eigene Gewerkschaft bei den Unterzeichnenden zu finden, beschämt mich. Sie purzeln so auf der schiefen Bahn von blossen Appeasern des Putinschen Imperialismus zu dessen Beförderern !



Selbst wenn mensch höflich bleiben will , offenbart gerade ihr zentraler Punkt, Kritik der Waffen und deren Fertigung , nur ihren eigenen blinden Fleck. Selbst wenn auch wieder gehörig einseitig nur die Bundeswehr, NATO und die deutsche u. europäische Waffenindustrie kritisiert werden und jeder Gedanke und Erwähnung an die Aufkündiger aller internationalen Waffenbeschränkungsabkommen inklusive des Budapester Memorandum 1994 in Gänze fehlt, ist dieser Blinde Fleck des verkürzten Denkens vermeintlich Friedenschaffen Wollender offenbar:

* Nicht die Interessen derjenigen Cliquen von Aneignenden, die Waffen, Industrie zur Erlangung von Mehr Macht, mehr Ressourcen, mehr Vermögen und die Unterordnung von Heerscharen von Menschen weltweit unter ihre Arbeits- wie Ausbeutungssysteme und die Knute in ihren Imperien zwingen wollen, interessiert sie in ihrer Kritik nicht.

* Nicht gegen Diktatur und imperialistische Mordregime, welcher Coleur auch immer, gilt ihr Einsatz, sondern den bösen Waffensystemen und deren Produktion.

* Die Wahrung und Durchsetzung der Gültigkeit der Menschen- und Bürgerrechte für ALLE auf unserem Planeten schließt selbstverständlich die Zivilbevölkerung in GAZA und die Kritik ihrer Behandlung als Kollateralopfer durch die IDF ein! Ihre Verteidigung insbesondere in den wenigen demokratischen Regimen, statt die Stützung diktatorischen Regimes all dies ist vorrangig für jede „Friedens“Politik, die diesen Namen verwenden will.



Seit Spanien 1936-38 und Teschoslowakei 1938 ist aber auch bekannt, dass dies ggf. auch militärische Verteidigung verursachen kann und muß. Dass jedes Unterlassen oder gar STOPP der Unterstützung der Demokratien, gegen aufstrebende auf Neu“ordnung“ drängende Diktaturen im Ergebnis nur zu viel höheren Blutopfern an der ganzen Menschheit führen kann und wird, ist seither evident.

Von der Verschwendung und Verwüstung natürlicher Ressourcen des Überlebens der Menschheit Ganz zu schweigen.

Auch die eher -allenfalls beiläufige - Erwähnung des Rechtes auf Militärdiensteverweigerung im Aufruf– egal ob in der Russischen Förderation, der Ukraine oder Nah-und Fernost. Ein Recht das mit der der Pflicht zur Einräumung umfassenden Flüchtlingsschutz korrespondieren muß!

Auch dies kann mich jedoch nicht Überzeugen leider zum dritten Mal in Folge wieder nicht an Märschen unter diesen Losungen, diesen Unterlassungen und gefährlichen Fehlbeurteilungen teilzunehmen

Selbstverständlich ist dies die persönliche Meinung des Verfassers,

Michael Menzel, 20.3.24