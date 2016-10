Was kommt nach nuit debout - haben linke Visionen in Frankreich noch Potential?

Die Kampf gegen das Arbeitszeitgesetz des sozialistischen Präsidenten Hollande, der damit offenbar seinem Vorbild Gerhard Schröder nacheifern will, führte zu einer starken gesellschaftlichen Mobilisierung in Frankreich. Inzwischen ist der mehrmonatige Kampf verloren. Wie geht’s weiter – haben linke und emanzipatorische Visionen und Bewegungen an Dynamik und Anziehung kraft verloren? Können rechte Kräfte in das entstehende Vakuum stoßen? Wird Protest gegen die Regierung in Zukunft durch den Front National getragen – analog zum Protestpotential der AfD. RDL sprach mit Bernard Schmid – Frankreich-Experte und Kenner der sozialen Bewegungen in Europa.