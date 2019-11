Die indische Regierung hat am 3. August den Sonderstatus des indischen Teils Kaschmirs einseitig aufgehoben und die strittige Provinz mit einer Welle der Repression überzogen. Darauf lud sie einen illustren Club von rechtslastigen EU-Abgeordneten nach Delhi und Kaschmir. Über die Situation in Kaschmir und die Hintergründe der Reise sprach Radio Dreyeckland mit Harris Zargar. Harris Zargar ist Journalist und Wissenschaftler in Den Haag.