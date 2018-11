die Bereitstellung von Trinkwasser hat in vielen Regionen der Erde existentielle Bedeutung für deren Bewohner. Auch Sulzburger Bürger und Bürgerinnen kämpften um ihren Brunnen. Inzwischen ist Wasser eines der relevantesten Themen unseres Jahrhunderts geworden. Nikolas Geiler Wasserexperte aus Freiburg spricht in Sulzburg. Heute war er bei RDL.

Freitag, 16. November um 19:00 Uhr in der Hubert-Baum-Stube (Schwarzwaldhalle Sulzburg). Eintritt frei.