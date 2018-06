Am 20. Juni war Weltflüchtlingstag. Als So entschieden sich der Zwischenraum von Faiburg EV, Samo.fa und DaMigra dazu, gemeinsam eine Veranstaltung hier in Freiburg zu organisieren. Thema ist Ankommen und Perspektiven der Geflüchteten in Freiburg. Eingeladen wurden wir Rouby, Rufine und Nyima von „Our Voice“ um einen Input zu „Arbeitsmarktintegration, Gesellschaftliche Teilhabe und Empowerment“ zu geben. Was alles dort passiert ist, berichtet Rufine in diesem Beitrag.