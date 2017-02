weltweite Aktionen gegen Gewalt an Frauen...auch in Freiburg

„One Billion Rising“ ruft auf zu einergemeinsamen solidarischen Aktion gegen Gewalt an Frauen. Es entstand aus den Ergebnissen einer nach wie vor erschreckenden Statistik: Jede dritte Frau wird einmal in Ihrem Leben Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Auf die Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen gerechnet bedeutet dies, dass eine Milliarde Frauen von Gewalt betroffen sein könnten. Am 14. Februar 2013 kamen Menschen dann erstmals auf der ganzen Welt zusammen, um ihrer Empörung über die Ungerechtigkeiten, die Frauen erleiden, Ausdruck zu verleihen, aufzustehen, zu TANZEN, zu streiken und ein Ende der Gewalt gegen Frauen zu fordern!

Dazu ein Interview mit einer der Freiburger Organisatorinnen zu den Hintergründen und auch zu der Frage, warum gerade TANZEN gegen Gewalt an Frauen.