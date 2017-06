Weniger Befristung gegen leichtere Kündigung - neoliberaler Schmoo à la Macron

Mit einer Art "Ermächtigungsgesetz" will der französische Präsident Emmanuel Macron den französischen Arbeitsmarkt "entrümpeln", den Kündigungsschutz "vereinfachen" wie es in einigen deutschen Medien zu7 lesen ist. In einem längeren Interview geht der Frankreichkorrespondent von Radio Dreyeckland, Bernard Schmid der "Reform" auf den Grund. Von den angeblichen Vorteilen für ArbeiternehmerInnen bleibt dabei nicht viel übrig. Selbst das finanzielle Risiko einer unberechtigten Kündigung soll gedeckelt werden. So viel zum risikofreudigen UnternehmerInnentum...