Wenn der französische Präsident Russland Kolonialismus vorwirft, klingt das in afrikanischen Ohren seltsam

Nach einem Militärputsch sind in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso russische Fahnen zu sehen. Durch westliche Medien geht ein leichter Schauer: "Wie kann man sich auf die russische Söldnertruppe Wagner stützen?!" Dass sich da die von Dschihadisten stark bedrängten Militärs von Burkina Faso mutmaßlich eine zweifelhafte Hilfe holen, steht außer Zweifel. Doch es ist auch ein Aufbegehren gegen die Ex-Kolonialmacht Frankreich. Erst in neuerer Zeit hat Frankreich die Menschen in Burkina Faso wieder gegen sich aufgebracht. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid weiß wodurch.