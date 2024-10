"Wenn es bisher noch keine dicke Domina gab, dann bin ich halt die erste und auch gleich die dickste"

Die Göttin Baroness Babalon ist die Verkörperung von Fülle und weiblicher Überlegenheit.

Ihre Dominanz liegt in ihrem Atemberaubenden Anbick und in ihrem übermächtigen Gewicht.

Mit der Entscheidung als Baroness Babalon, Deutschlands dickste Domina zu sein, ging Jana Stöcker ein Traum in Erfüllung.

Aber Jana ist nicht nur Domina, sie ist auch alleinerziehende Mutter, Coach und Speakerin.

Als Speakerin hat sie im Vergangen Monat zwei Auszeichnungen gewonnen.

Dass Jana als Jana offen über ihr Alias Baroness Babalon spricht ist eine Besonderheit. Sie hat sich dafür entschieden weil sie damit besser für eine Tolerantere Gesellschaft Kämpfen kann.

Jana im Gespräch mit Rdl