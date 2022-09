Wenn Giorgia Meloni von Patriarchat spricht

Erstmals wird eine Frau an der Spitze der italienischen Regierung stehen. Und das ist ausgerechnet Giorgia Meloni von der rechten Partei "Fratelli d'italia", die wahlweise als "faschistisch" oder "postfaschistisch" bezeichnet wird. Was bedeutet es, wenn eine wie sie Politik "als Frau" macht? Das freie Radio Onda d’Urto aus Brescia hat am Morgen nach der Wahl mit Carlotta Cossutta aus Mailand gesprochen. Sie ist Teil des transfeministischen Netzwerks Non una di Meno.

Das Interview haben wir übersetzt, das Original findet Ihr hier.