Wenn Solidarität kriminalisiert wird

Im Rahmen der Tournee der Band "Feine Sahne Fischfilet" kommen auch die "iuventa10" nach Freiburg. Das sind ehemalige Crewmitglieder des Seenotrettungsschiffs "Iuventa", gegen die in Italien wegen "Beihilfe zur illegalen Einwanderung" ermittelt wird. Die iuventa10 berichten über ihren Fall und die Kriminalisierung von Flüchtlingshilfe allgemein. Our Voice/Zwischenraum ist der lokale Partner und wird über die Situation von Geflüchteten in Freiburg sprechen. Rufine Songué hat sich mit Hendrick Simon, ehemalige Crewmitglied von „iuventa10“, unterhalten, der ihr mehr über sein Engagement auf dem Schiff erzählt hat und zu der kommenden Veranstaltung in Freiburg.