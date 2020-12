Wer darf in Sachsen Jurist*in werden? - der Fall Brian E.

Brian E. war an dem Neonaziangriff auf Connewitz am 11. Januar 2016 beteiligt und wurde dafür zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Dennoch durfte er sein Referendariat in Chemnitz beginnen, da das Oberlandesgericht dem Grundrecht auf freie Berufswahl Vorrang einräumte. Sein Fall sorgte für Aufsehen und führte nun dazu, dass Sachsen die Aufnahmeregelung für die Zulassung zum Referendariat verschärft hat. Wir sprachen über den Fall Brian E. und die Auswirkungen seines Falls mit Aiko Kempen - er ist als freier Journalist tätig und publizierte zu dem Fall.