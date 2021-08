Episode 4 - Rassismus: Tod in Gewahrsam, Antiziganismus & die Freiburger Polizei

In unserer letzten Episode sprachen Menschen über ihre Erfahrungen mit rassistischen Polizeikontrollen und erklärten deren Muster und psychische Folgen. Diese Episode fragen wir uns: Wie äußert sich institutionalisierter Rassismus abseits von der Straße? Wie tödlich ist die Polizei für rassifizierte Menschen in der BRD? Was passiert hier in Freiburg? Und gibt es institutionelle Lösungsansätze?



Dazu sprechen wir mit Death In Custody, welche über 180 polizeiliche Morde an rassifizierten Menschen auf ihrer Website von 1992 bis heute dokumentieren.

Wir richten einen Blick auf die jüngsten Polizeiskandale aus dem Sommer 2021 in Freiburg: Polizeihauptkomissare auf einer Hetzjagd durch die Innenstadt, Razzien bei Beamten aufgrund einer rechten Chatgruppe und den Angriff eines Polizeihundes in der Landeserstaufnahme.

Zuletzt beleuchten wir lokale und bundesweite Ansätze, rassistische Diskriminierung institutionell zu bekämpfen und hören mehr zu Antiziganismus und Polizei vom Roma Büro Freiburg e.V. und zum Landesantidiskriminierungsgesetz von KOP Berlin.

Inhaltsangabe / Content Notion:

rassistische Morde, physische Gewalt, Lager, Securities, Polizei, rassistische Sprüche, Ausländerfeindlichkeit, Antiziganismus, Polizeihunde, Rechtsextremismus

Quellen / Weitere Links und Literatur:

- Forschungsprojekt KviAPOL

- Aiko Kempen: "Auf dem rechten Weg?"

- Rassistische Polizeigewalt Polizeirevier Süd: https://rdl.de/beitrag/nichts-was-vor-unserer-stadtgrenze-halt-macht

Schreibt uns gerne Kritik und Anregungen an: polizeirecherche@rdl.de

PGP Link 2