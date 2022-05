For Whom The Moon A Nightsong Sings | 15/05/2022 | Post-Rock-Magazin

2021 fand das Roadburn-Festival pandemiebedingt als digitale Redux-Version statt. Eines der Highlights des Events war die Auftragsarbeit der niederländischen Band Gggolddd (vormals schlicht Gold), welche ihr fünftes Album nur für diesen Event geschrieben hat. THIS SHAME SHOULD NOT BE MINE verstört, bewegt, zerreißt – Frontfrau Milena Eva verarbeitet die traumatische Erfahrung eines selbsterlebten sexuellen Missbrauchs und vertont ihre widersprüchlichen Gedanken und Gefühle in zermürbenden Klängen und Worten: „Während das Album die Geschichte meiner persönlichen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen erzählt, geht es im Song 'Notes On How To Trust' darum, nach einem solchen Trauma wieder Vertrauen zu gewinnen. Wenn jede Grenze verschwommen ist und jede Person, die man trifft, ein mögliches Risiko darstellt, ist es eine Herausforderung, bei Verstand zu bleiben."

War das 2019er Album noch eine Genre-übergreifende Ansammlung von Songs, die geschickt unterschiedliche Stile wie Post Rock, Post Punk, Gothic, Psychedelic Rock, Hard Rock und Black Metal miteinander verschmolz, dominieren auf THIS SHAME SHOULD NOT BE MINE elektronische Synthesizer das Sounddesign, welches stark unterkühlt und abweisend daherkommt. Pippi.