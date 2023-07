For Whom The Moon A Nightsong Sings | 23/07/2023 | Post-Rock-Magazin

Spurv [norwegisch für Spatz] ist eine sechsköpfige norwegische Post-Rock-Band, die 2011 gegründet wurde. Drei Gitarren, ein Bass, ein Schlagwerk und eine Posaune. So weit so gut. Mit ausgedehnten Studioalben und fesselnden Liveshows haben Spurv in den letzten zehn Jahren einen unauslöschlichen Eindruck in der internationalen Post-Rock-Szene hinterlassen. Ihr neues Album Brefjære eröffnet eine ganz neue Dimension in Bezug auf Komposition, Musikalität, Umfang und Produktion. Es kombiniert den orchestralen Grandeur von MONO mit den wehmütigen Texturen von This Will Destroy You und dem skandinavischen Mystizismus von Sigur Rós. Ein Oratorium für eine verzweifelte Welt, mit dem Spurv die Grenzen von Symphonic Rock und Post-Rock neu definieren möchte und Schönheit und Trost in der Überschneidung von Zeit, Natur, Geschichte und Menschlichkeit finden will. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Spurv Brefjære AA vente er aa endre Spurv Brefjære En brennende vogn over jordet Spurv Brefjære Til en ny vaar Balmorhea Pendant World Elsewhere Balmorhea Pendant World Fire Song Amun Spectra And Obsession Watch For Ghosts Dawn To Dawn Postcards From The Sun To The Moon Care Dawn To Dawn Postcards From The Sun To The Moon With U April Rain Undertone Anosognosia April Rain Undertone Shining Lights Even in Death Mesarthim Arrival Arrival Pt 2 Mesarthim Arrival Arrival Pt 3 Tenhi Valkama Hele Expanse Expanse Detachment Expanse Expanse Expanse Expanse Expanse Foundation