For Whom The Moon A Nightsong Sings | 23/10/2022 | Post-Rock-Magazin

"Banefyre", ein Kunstwort, bezeichnet ursprünglich eigentlich Freudenfeuer, hier steht es aber für den Scheiterhaufen, auf dem früher Hexen verbrannt wurden. Wieder einmal beschäftigt sich Crippled Black Phoenix thematisch mit der Verfolgung der Andersartigen und Ausgegrenzten auf dieser Welt. Das Spoken Words Intro "Incantation For The Different" wird von Shane Bugbee performed, einem Künstler und Okkultisten aus den USA.

Nach dem Ausstieg von Daniel Änghede und verschiedenen Gastsängern danach, teilt sich nun Joel Segerstedt mit Langzeitmitglied Belinda Kordic auf dem neuen Album das Mikro. Immerhin ist als einzige Konstante noch Justin Greaves am Start, der die Fäden bei Crippled Black Phoenix fest in der Hand hält.

Mit Bläsern, Streichern und Chören unterlegt, schafft es "Banefyre" mit doomartigen Riffs und tiefgehenden Vocals die Schönheit der Umwelt zu beschreiben aber gleichzeitig auch das Böse offen zu legen. Die immer wieder ins depressive, dunkle abrutschenden Klangwelten stehen dafür Pate. Pippi.

Interpret Album Titel Länge Crippled Black Phoenix Banefyre Incantation for the Different 02:49 Crippled Black Phoenix Banefyre Ghostland 05:43 Crippled Black Phoenix Banefyre Rose of Jericho 13:46 Lost In Kiew Rupture We Are 06:50 Lost In Kiew Rupture Rupture 07:30 A.A. Williams As the Moon Rests Hollow Heart 04:56 A.A. Williams As the Moon Rests Pristine 07:07 The Halo Effect Days Of The Lost Gateways 04:50 Pianos Become the Teeth Drift Genevieve 04:33 Pianos Become the Teeth Drift Mouth 04:11 EF We Salute You, You and You! Wolves, Obey! 06:30 EF We Salute You, You and You! Leuven 04:27 Holy Fawn Dimensional Bleed Death Is A Relief 05:54 Holy Fawn Dimensional Bleed Empty Vials 07:02 Exxasens Le-Voyage Black Hole 03:45 Exxasens Le-Voyage Décollage (Departure) 09:14

Konzerte: Jubez Karlsruhe:

Do. 27.10. 20 Uhr: The Ocean, Lost in Kiev, Shy, Low - AK: 28€

Mo. 31.10. 19 Uhr: HALLOWEEN DUDEFEST mit Envy, Bossk, Ultha, Midwife, Phantom Winter - AK: 35€

Konzerte: Le Grillen – Colmar:

Fr. 28.10. 19 Uhr: The Ocean, Lost in Kiev, Shy, Low - AK: 28€