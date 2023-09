Why are we creative? Interview mit dem Regisseur Hermann Vaske

"Why are we creative?" - so heißt der Dokumentarfilm von Hermann Vaske aus dem Jahr 2018. Auf den Spuren des Geheimnisses der Kreativität haben ihm mehr als 1000 Prominente geantwortet, darunter auch David Bowie und der Dalai Lama; manche in Wörtern oder Sätzen, viele mit Zeichnungen oder Artefakten. Der Film bietet einen spannenden Blickwinkel auf die „Jahrhundert-Frage“ nach der Kreativität eine*r/s jeden Einzelnen.

Vaske sprach damals im Interview mit Eva über seinen Film.

Der Film wird jetzt wieder im Kommunalen Kino gezeigt: Am 23./24.09. sowie am 04. und 06.10.