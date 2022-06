Wider das Flachdenken bei manchen heutigen Linken und Antidot zu Geschichtsverfälschung im Imperialismus a la Putin

Das Jahr 2002 stellte auch die Linke in Deutschland nach dem autoritären Schub der Herrschenden in Reaktion auf die Anschläge von 9/11 vor die Versuche der Aufarbeitung und einordnung.

In Freiburg veranstaltete die ISF ihren Kongress zu Anti-deutscher Wertarbeit. Beinah zeitlos wirkt der Abschlußbeitrag von Joachim Bruhn auf dem Kongress zum Begriff des Kommunismus nach 9/11 und dessen Zertrümmerung duch Stalin an der Macht. Dokumentiert in europa von unten am 6.6.2002

Die frühzeitige repressive Formierung der russischen Gesellschaft nach Machtauslieferung an Putin und dessen Massaker und Vertreibungen in Grosny 1999 findet in der Duma seine Zielgerade. Dokumentiert wird das Vorgehen gegen Homosexuelle sowie die Wiederherstellung der Medienzensur in einem Beitrag des Frauen- und Lesbenradios am 5.6.02

Die gesamten Sendungen laufen beim Historischen Tagesinfo in der aktuellen Woche. kmm