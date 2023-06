Den menschengemachten Klimawandel gibt es gar nicht, wir brauchen da nur in alte Lexika zu schauen... so einfach lässt sich die These, dass wir gerade dabei sind, den Planeten zu überhitzen widerlegen. Oder ist es vielleicht doch anders? Eine Begegnung der wundersamen Art im Raum der Meinungen über wissenschaftliche Erkenntnisse. Wobei das alles leider nicht so lustig ist.