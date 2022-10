Wie kann Freiburg wachsen? Flächennutzungsplan 2040 im Bauausschuss

(In welche Richtung) soll sich Freiburg zukünftig ausdehnen? In die Breite, in die Höhe, irgendwie anders oder am besten gar nicht? Der Flächennutzungsplan 2040 mit Landschaftsplan stand im Mittelpunkt der Bauauschusssitzung des Freiburger Gemeinderats am 26. Oktober. Als wesentliche Herausforderungen sind dabei benannt: Der Klimawandel, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum - und das häufige Problem, dass die Bodenpreise exorbitant in die Höhe schnellen, sobald ein Stück Grund zur Bauerwartungsfläche wird. Mit dem Flächennutzungsplan 2040 verbunden veröffentlichte die Stadtverwaltung eine Raumanalyse zum Landschaftsplan und eine Wohnungsmarktanalyse mit Bedarfsprognose. Daneben ging es u.a. um die Frelo-Mieträder und um die B3-Umfahrung Zähringen. Michael war für RDL bei der Sitzung und berichtet.