Schweren Herzens stimmen Grüne und SPD für die Zerstörung von Streuobstwiesen für 300 Wohnungen

Am 19. März wird der Gemeinderat voraussichtlich das Baugebiet Höhe in Zähringen auf den Weg bringen, die Offenlage zur Kenntnis nehmen und den Flächennutzungsplan so ändern, dass 4,4 statt 3,4 ha bebaut werden können. Vor vielen Jahren war sogar mal geplant 16 Hektar zu bebauen. Das Baugebiet Höhe liegt am Rand von Zähringen in Richtung Wildtal. Aktuell sind dort landschaftlich sehr schöne Streuobstwiesen. Diese sollen rund 300 Wohnungen weichen, darunter auch Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser. Lediglich 60 Wohnungen sollen sozial gefördert sein. Also deutlich unter der aktuell geltenden Anforderung bei neuen Baugebieten mindesten 50 Prozent sozialen Wohnungsbau zu errichten. Über das Baugebiet haben wir mit der Grünen Stadträtin Maria Hehn und Julia Söhne, Stadträtin der SPD gesprochen.