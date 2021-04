Wie ein Stadtrat den Punkt Aktuelles zur Verkaufsinszenierung als Anwaltstribun nutzt

Letzer Teil der öffentlichen Sitzung des Freiburger Gemeinderates ist immer der Punkt Bekanntgaben und Aktuelles. Dubravko M . der als Strafverteidiger schon mal eine Gerichtssitzung versucht platzen zu lassen, weil er "bald" in den Gemeinderat will, hatte bei diesem Thema am 20 April 21 "seinen" großen Auftritt. Er schwang eine mehrminütige Rede zu Inobhutnahmen und Borderline Persönlichkeiten, die seiner Erfahrung nach wegen Trennungen in der Kindheit straffällig würden. Dies war zwar kein aktuelles Thema. Was aber schert das einen Selbstdarsteller? Schließlich saßen ja die Klienten auf der Empore. Ihm selbst - so seine Einlassung - waren gestellte Fragen von der zuständigen Bürgermeisterin bereits am 1. April beantwortet worden. Hätte er noch Nachfragen, bestünde sowohl die Möglichkeit schriftlich nachzufragen bzw. in Form eines Antrages dies z.B. im Kinder- und Jugendausschuß aufbereiten zu lassen. Dies wollte der Herr jedoch nicht und provozierte einen Eklat in dem er seine Klienten - indirekt - zum Sitzungszwischenruf animierte, der Ihm zurecht zwei Ordnungsrufe des OB einbrachte.

Dass die beiden braunblauen Räte in nichtöffentlicher Sitzung noch den OB wegen des Vorganges angingen, berichtet der Korrespondent der BZ Manuel F. . Den nichtöffentlichen Teil des Geschehens beraunte er ganz wichtig als "Eklat" ! Den vorausgegangen öffentlichen Regelbruch nicht. Beinah so geflissen wie ein Impressario stürzte sich der BZ-Korrespondent auch bei Ende der öffentlichen Sitzung auf den sich selbst in der Pose des Volkstribun gebärden Braunblauen.

Seit der vollen Übernahme der BZ durch Verleger Poppen scheint die neu zusammengesetzte Stadtredaktion Freiburg sich im Schosshündchen- Wettbewerb für die Braunblauen zu gefallen. Nach der im BZ-Style verfassten Beilage der BraunBlauen, nach einer Perspektive auf eine 8.März Demo mit 3.000 Köpfen nur aus der Polizeireport-Perspektive und mit Quer"denken" pleasen. Es scheint aber immer noch tiefer zu gehen! Wohl auch bei der Auflage?

(kmm)