Winterhilfe statt "Sondervermögen Bundeswehr"

Vielleicht haben es die Generäle bereits bemerkt und geben deshalb krude Einschätzungen ab, aber allen anderen ist es entgangen: Die Sicherheit Europas wird heute entschieden und zwar in der Ukraine und in kalten Wohnzimmern und Bäckereien. Die hundertmilliarden für die mittelfristige Aufrüstung der Bundeswehr sind aus welcher Sicht auch immer in den Sand gesetztes Geld, das eigentlich zur Abfederung einer Winterkrise viel, viel besser eingesetzt wäre. Ein Kommentar.

