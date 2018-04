"Wir alle sind ein bisschen autistisch"

Am 2. April ist Welt-Autismus-Tag.

Mit dem internationalen Aktionstag, der auch als Welttag der Aufklärung über Autismus bezeichnet wird und 2007 von der UNO beschlossen wurde, soll weltweit eine Sensibilisierung zum Thema erreicht werden.



In den letzten Jahren erlangte das Thema Autismus zunehmend, vor allem medial, an Aufmerksamkeit. Dennoch (oder vielleicht deswegen) ranken sich weiterhin viele Mythen darum. Der Verein Autismus Südbaden setzt sich nunmehr als 26 Jahren für Menschen mit Autismusspektrum ein. Im Gespräch mit Frau Santos - Vorsitzende des Vereins Autismus Südbaden, sowie Mitbegründerin des Zentrums für Autismus Kompetenz Südbaden -die mit bestehenden Vorurteilen aufräumt.