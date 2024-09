Heute Abend in der Arbeitsweltradiosendung von 19h bis 20h Herr Dr. Giersberg zu Gast und im Interview zu seinem Buch "Die vielen Farben des Autismus"

Heute Abend in der Arbeitsweltradiosendung zu Gast Herr Dr. Giersberger (Kinder-und Jugendpsychiater in Liestal/CH), der ein Fachmann ist für die Autismus-Spektrum-Störungen und im Kohlhammer-Verlag sein neues Buch "Die vielen Farben des Autismus" veröffentlicht hat. Dazu mehr in der Sendung heute Abend von 19h bis 20h und in der Wiederholungssendung am Donnerstag von 11h bis 12h.

gez. Wolfgang Grün, Redakteur AWR