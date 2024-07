Das Zentrum für Autismus Kompetenz, ZAKS, in Südbaden: es muß weiterarbeiten können !

das Zentrum für Autismus-Kompetenz Südbaden , Abkürzung ZAKS, ist von Schließung bedroht.

Im April Kam die Meldung , dass Insolvenz angemeldetwurde, am 01.07.2024 teilten die Insolvenzverwaltern des gemeinnützigen Zentrum für Autismus-Kompetenz (ZAKS) mit, dass eine Rettung der Zentren gescheitert ist.



Kurz zum ZAKS selbst : das Zentrum hat Standorte in Freiburg, Offenburg, Lahr und Bäd Säckingen.

Die Arbeitsschwerpunkte von ZakS sind 3:

Als Authismus- Therapie Zentrum

Die Ambulante Unterstützung

Und Beratungsangebote



Zaks ist Anlaufstelle für sehr viele Kinder und auch Erwachsene. Z.B. deren Eltern.



Wenn man weiß, daß ca. 1% der Bevölkerung eine Autismusdiagnose hat, also 1 Person von 100, dann ist klar wie groß der Bedarf ist. Und der

Bedarf steigt in den letzten Jahren speziell bei den Kindern.



Es gibt bei ZakS übrigens auch noch 90 Arbeitsstellen, die jetzt von Kündigung bedroht sind.



Im Moment laufen in alle Richtungen Verhandlungen, und Bemühungen, um die jetzigen Angebote der ZAKS in welcher Form auch immer aufrechterhalten zu können.

Im Moment läuft auch eine Petition zum Erhalt des ZAKS.

Und auch im Moment wird für Samstag in Freiburg dazu eine Demo geplant.

Soweit so knapp umrissen.



Wir sprechen jetzt darüber mit Tomi von Aspies, einer grossen Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Asperger. Aspies solidarisiert sich und unterstützt das Zentrum für Autismus Kompetenz stark. Aus eigener Erfahrung und eigener Kompetenz.

Wir sprachen darüber, was wichtig ist am ZAKS ? Wie der Stand ist und was der eigentliche Skandal.



Die Demo für den Erhalt des ZAKS ist am Samstag, den 20.07. um 12:30 auf dem Platz dere Alten Synagoge in Freiburg



Der Link der Petition ist :



https://www.openpetition.de/petition/online/das-zentrum-fuer-autismus-ko...

s.g.