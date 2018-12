"wir gedenken der 26 Kinder aus dem Irak, die ..."

Jährlich sterben tausende von Menschen, weil Europa sie nicht hereinlässt. Sie ertrinken beinahe täglich im Mittelmer, werden beim Versuch eine Grenze zu überschreiten erschossen, sterben in den Bergen an Kälte, verunglücken, begehen Selbstmord um der Abschiebung zu entgehen. Zum Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember haben einige freie Radios, darunter Radio Dreyeckland, Radio Corax Halle und Radio Lohro Rostock für die Verlesung der Liste der Toten ihr Programm unterbrochen. AktivistInnen verlesen die Liste auch öffentlich in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge. Radio Dreyeckland hat mit ihnen gesprochen.