„Wir haben keine Lust mehr auf leere Versprechungen.“

Landesaufnahmeprogramme sind eine Methode der sicheren Möglichkeit der Einreise für Menschen, die dringend Schutz brauchen. Die aktuelle schwarz-grüne Landesregierung von Baden-Württemberg hat in ihrem letzten Koalitionsvertrag ein solches Landesaufnahmeprogramm versprochen. Bisher lässt sich auf eine Umsetzung jedoch noch warten. Während in Afghanistan Menschen von der Taliban regiert werden, im Mittelmeer Menschen ertrinken und an der polnisch-belarussischen Grenze Schutzsuchende gewaltvoll zurückgewiesen werden, fordert der aktuelle CDU-Innenminister verharmlosend „verstärkte Zurückschiebungen“ - also noch mehr Gewalt an EU-Außengrenzen.

Seebrücke-Ortsgruppen in ganz Baden-Württemberg verlangen nun, dass die Landesregierung jetzt endlich ihr Versprechen eines Landesaufnahmeprogramms umsetzt. Wir sprachen mit Georg Albiez und Hanna von der Seebrücke-Ortsgruppe Freiburg.

Wer weiter reden will: Am Samstag um 11 Uhr veranstaltet die Seebrücke Freiburg einen Infostand auf dem Stühlinger Kirchplatz zum Aktionstag „Keine Eiszeit für Menschenrechte - Landesaufnahmeprogamm JETZT“ https://tacker.fr/node/9526