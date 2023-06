Protest gegen Asylreform und Haftlager an den EU-Aussengrenzen in Freiburg

Gut 250 Menschen protestierten in Freiburg am Donnerstagmittag recht spontan gegen die geplante Reform des gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Am Donnerstagabend einigten sich dann tatsächlich die EU-Innenminister:innen auf eine Reform, die u.a. Lager an den EU-Außengrenzen vorsieht, in denen die Asylgesuche von Menschen aus sog. sicheren Herkunftsstaaten innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden sollen. Selbst Familien mit Kindern sollen von den Grenzverfahren in den haftähnlichen Lagern betroffen sein. Radio Dreyeckland begleitete die Kundgebung in Freiburg: 12:12

Die Reden im Einzelnen:

Eröffnungsrede von Aktion Bleiberecht: 4:45

Georg Albiez, Seebrücke: 16:31

Ali Sari, Migrant:innenbeirat: 6:25