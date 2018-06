"Wir müssen Rassismus klar benennen"

RDL im Gespräch mit Manuela Bojadžijev. Was Rassismus mit kollektivem Wissen zu tun hat, wie biopolitische Technologien den aktuellen Rassismus verstärken und warum wir die Debatten um Rassismus versachlichen müssen, erfahrt ihr hier. RDL sprach mit Manuela Bojadžijev Rassismusforschung in Deutschland. Sie ist zurzeit am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung tätig.

Der Vortrag „Wie Rassismus gewusst wird. Zur Genealogie der Rassismusforschung in Deutschland“ fand am 29.05.2018 im Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie statt. Frau Bojadžijev sprach im Rahmen des Kolloquiums „Zur Repopularisierung von "Volk", "Heimat" und "Identität". Kulturanthropologische Annäherungen an Rechtspopulismus und Rechtsextremismus". Weitere Informationen dazu gibt es hier:

http://www.kaee.uni-freiburg.de/.