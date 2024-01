"Die kleine und mittlere Landwirtschaft hat allen Grund, unzufrieden zu sein"

Die Bauernproteste sind momentan bundesweit das Thema schlechthin. Auch in Freiburg protestierten am Montag zahlreiche Bauern und ein paar Bäuerinnen. Immer wieder waren auch mindestens rechtsoffene Plakate zu sehen. Aber auch linke Initiativen beteiligten sich am Protest und erklärten gleichzeitig „Nazis vom Acker“. Die Umweltbewegung erklärt Axel Mayer, der langjährige Vorsitzende des BUND südlicher Oberrhein in einem aktuellen Artikel, sei nicht der Feind sondern Verbündeter der kleinen und mittleren Landwirtschaft. Über die aktuellen Bauernproteste haben wir mit Axel Mayer gesprochen.