"Wir wollen gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen"

Zum insgesamt dritten Mal nach 2020 und 2022 findet in diesem Jahr eine Winterwanderung nach Davos statt, um den Protest gegen das Weltwirtschaftsforum bzw. das World Economic Forum (WEF) auf die dortigen Straßen zu tragen. Zur Wanderung, die am 14. Januar 2023 in Klosters startet und am Tag darauf in Davos enden soll, hat das Bündnis Strike-WEF aufgerufen.

Beim Weltwirtschaftsforum, das am 16. Januar 2023 in Davos beginnt, treffen sich jährlich Politiker*innen und Vertreter*innen der Wirtschaft. Dabei geht es um die aus ihrer Sicht wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit.

Wir haben vor der Wanderung mit Strike-WEF über ihren Protest und ihre Forderungen gesprochen. Außerdem sprachen wir über die restriktiven Auflagen durch die lokalen Behörden.