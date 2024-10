Wir wollen zeigen, dass es eine Jahrhunderte lange Tradition der Minderheiten der Sinti, Juden... gibt

Das Freiburger Romabüro organisiert am Samstag 19. Oktober einen geschichtlichen Tagesausflug zum Kloster Allerheiligen in der Nähe von Oppenau, einem bedeutenden Ort in

der Geschichte der Sinti/Roma, Auf dem Rückweg gehts dann auch noch an der Trinkhalle (Wandelgang) in Baden-Baden vorbei. Um 9 Uhr geht es in Freiburg los. Anmeldungen sind möglich, unter: roma.buero.freiburg@t-online.de Wir haben mit Tomas Wald vom Romabüro über die Geschichte der Ausflugsziele .