"Die gesamte deutsche Politik lässt sich von den Rechten vor sich hertreiben"

Der aktuelle Freiburger Roma/Sinti Diskriminierungsbericht ist am 19. Juli 2024 erstmals öffentlich vorgestellt worden. Herausgegeben wird er vom Freiburger Roma-Büro in Kooperation mit dem Sinti Verein. Wieder einmal ist es eine beeindruckende Sammlung von erlebtem Rassismus durch die Betroffenen. So will er einerseits für Nichtbetroffenen die Diskriminierung nachfühlbar machen und andererseits die Sprachbildung über erlebte Verletzungen fördern, um so die Voraussetzung für Selbstermächtigung und Resilienz zu schaffen. Gegliedert ist er in die Themenbereiche Schule, Polizei, Öffentlichkeit, Verwaltung, Arbeit und Wohnen, jeweils kommentiert von Tomas Wald vom Roma Büro. Wir haben mit ihm gesprochen. 22:01

Bericht herunterladen: https://www.roma-buero-freiburg.eu/site/assets/files/1832/diskriminierungsbericht24_0718b.pdf