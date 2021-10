Romabüro präsentiert Geschichte der Minderheiten in Freiburg & Region

"Geschichte der Minderheiten": Das Romabüro Freiburg lädt vom 31. Oktober bis 4. November zu einer Veranstaltungsreihe unter diesem Titel. Los geht es am Sonntag mit der Stadtteilführung "Geschichte und Gegenwart der 'Zigeuner' in Weingarten"; auch die übrigen Veranstaltungen sollen diesen Stadtteil in den Blick rücken, sie finden im Haus Weingarten statt - so z.B. die Präsentation des Films "Daheim? Sinti in Freiburg" oder der "Gesprächskreis mit 'Überlebenden'". Auch eine Ausstellung zum Thema Minderheiten in Freiburg und der Region ist zu sehen. Wir haben mit Tomas Wald vom Romabüro über die Kultur- und Geschichtswoche gesprochen.