Wo steht die internationale Klimapolitik?

Gerade erst tagte der G7 Gipfel. Der französische Präsident hat die brennenden Regenwälder gegenüber dem brasilianischen Präsidenten angesprochen. Klimapolitik im Kreise der Kamingespräche der mächtigsten Regierungschefs der Welt? Und was kann diesen September von der UN-Vollversammlung in New York, die sich dem Klima widmet, politisch erwartet werden? Wird der Klimanotstand, den das Klimasekretariat in Bonn auf dem letzten Zwischengipfel proklamierte, der Klimadiplomatie einen Schubs geben? Eine Einschätzung der internationalen klimapolitischen Wetterlage mit Martina Backes.