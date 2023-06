Woher kommt der Wahlerfolg der Nea Dimokratia in Griechenland?

Die Armut ist groß in Griechenland, der Mindestlohn liegt um die 700 Euro und das Gesundheitssystem am Boden, der öffentliche Verkehr wurde zu Tode gespart - was nach dem verheerenden Zugunglück im Februar zu großen Protesten führte. Anders als es damals die Umfragen prognostizierten, gewann der bisherige Präsident Kyriakos Mitsotakis die - vorsorglich verschobene - Wahl im Mai mit seiner Nea Dimokratia jedoch deutlich. Wie kam es dazu, und welchen Anteil hat das Verhalten der Vorgängerregierungspartei Syriza? Wir sprachen mit dem Journalisten Wassilis Aswestopoulos.