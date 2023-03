Bahnunglück in Griechenland: verantwortlich ist die EU-Austeritätspolitik, der Verkauf der griechischen Bahn und die Italienische Staatsbahn

Nach dem schweren Zugunglück am 28. Februar nahe der Stadt Larissa kommt es in Griechenland immer wieder zu Streiks und Demonstrationen. Die Protestierenden drücken ihre Wut aus darüber, dass die Bahn im Rahmen der Sparmaßnahmen heruntergewirtschaftet wurde und mangelhafte Signalanlagen seit Jahren nicht instand gesetzt wurden. Über diese Ursachen des Unglücks haben wir mit Winfried Wolf gesprochen. Er ist einer der Sprecher von bürgerbahn - Denkfabrik für eine starke Schiene und hat sich außerdem intensiv mit der Austeritätspolitik gegen die griechische Bevölkerung auseinandergesetzt. Tödliche Schlampereien auch staatlicher Bahngesellschaften sieht er nicht nur in Griechenland. Zuerst haben wir ihn gefragt, welche Warnungen es bereits lange vor dem Zugunglück gab.