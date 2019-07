Konservative gewinnen die Parlamentswahl in Griechenland

Griechenland hat am gestrigen Sonntag gewählt und für einen Regierungswechsel gestimmt. Das Linksbündnis Syriza verlor rund 4 Prozent der Stimmen und liegt nun bei rund 31%, die konservative Nea Dimokratia (ND) hingegen legt deutlich zu und konnte rund 39% der griechischen Wähler*innen hinter sich vereinen. Der designierte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis von der ND kündigte bereits Steuererleichterungen und Privatisierungen an, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Radio Dreyeckland fasst die Wahlergebnisse zusammen und wirft einen Blick auf die Reaktionen der Presse auf die Wahl.