Stumme Augen

Ein schöner Lebensabschnitt soll beginnen, als der Manuel Fechner, Gründer einer kleinen Biotechnologiefirma, mit seiner Freundin Cornelia, deren Tochter Pauline und dem hinkenden Kater Herbert in Freiburgs beschaulichem Stadtteil Herdern ein altes Häuschen bezieht, doch die Idylle trügt: Die großen dunklen Flecken im Keller stammen von menschlichem Blut, ein Mann mit schaurigen Tätowierungen lauert am Zaun und wird bald darauf erschlagen im Wald aufgefunden,ein schwerstbehinderter Rollstuhlfahrer möchte etwas mitteilen, stürzt aber zuvor unter rätselhaften Umständen in einen Bach, und eine Punkerin sucht nach einem Menschen, der ihr eine Bleibe versprochen hat.

Ein Krimi, eine Liebesgeschichte, ein Unternehmerreport, Freiburgnostalgie; ein Roman mit vielen Facetten von Renate Klöppel.





Am 25. März, 20 Uhr Lesung mit Musik im Artjamming, Günterstalstraße 41, Eintritt 7,- ermässigt 5,- Euro. Musik: Enrico Novi, Gitarre/Gesang





http://www.renate-kloeppel.de/